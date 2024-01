Ranocchia torna alla Juve e va al Palermo: i dettagli della cessione

Filippo Ranocchia passa dalla Juve al Palermo . Il centrocampista, arrivato in bianconero nel 2001 dal Perugia , cambia maglia. Ranocchia ha fatto rientro dal prestito all’ Empoli , con cui ha disputato nove partite, e saluta a titolo definitivo la Juve dopo aver giocato 17 gare con la Primavera nella stagione 2019/2020 e un'annata da protagonista l’annata successiva con la Juventus Next Gen (31 presenze, quattro gol e tre assist). Aggregato più volte alla prima squadra, senza mai però riuscire a esordire prima di andare a giocare in prestito al Vicenza , al Monza e, infine, all’ Empoli .

Ranocchia, il rendimento con l'Empoli

Ranocchia ha totalizzato nella stagione in corso 477 minuti in Serie A prima del passaggio alla squadra siciliana in piena corsa playoff in Serie B. "In bocca al lupo per questa nuova avventura, Filippo!" il saluto della Juve che in giornata ha definito anche il passaggio di Crespi allo Spezia.