Mercato Juve, Kean sempre più vicino all'Atletico Madrid: accordo a un passo

Kean verso l'Atletico: Correa gli libera il posto

L'Atletico Madrid è al lavoro anche per la cessione di Correa all'Al Ittihad in Arabia Saudita. E il suo posto sarebbe colmato proprio da Kean, che darebbe delle soluzioni in più a Simeone. Con la Juventus ha collezionato solo 12 presenze e neanche un gol in stagione e non scende in campo dal match dello scorso dicembre contro il Napoli. La punta andrebbe così a ritrovare un altro ex bomber bianconero, Morata, che sta facendo bene in Liga, con 12 reti realizzate in 18 partite.