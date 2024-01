Juve, non solo Koopmeiners: i nomi per il salto di qualità a centrocampo

TORINO - Premessa ad “usum permalosorum”: è perfino doveroso, prima ancora che logico, che la Juventus programmi la ristrutturazione e il potenziamento della rosa in vista della prossima stagione e degli impegni più gravosi - sia in termini di tempi che di qualità - che l’attendono. In virtù, ovviamente, della qualificazione alla prossima Champions League che resta l’obiettivo primario e ineludibile della stagione bianconera evolutasi in corso d’opera verso l’obiettivo grosso dello scudetto. Le due strade - quella del campo e quella del mercato - procedono dunque in parallelo pur tenendo conto, quella del rafforzamento, delle variabili che potrà innescare la permanenza o meno di Massimiliano Allegri che, lo ricordiamo, ha ancora un altro anno di contratto.

Mercato Juve, occhi su Koopmeiners: la richiesta della Dea

Poi sì: a prescindere da tecnici e da moduli, ci sono giocatori che van bene comunque, perché per esempio mica ti metti a fare il difficile se ti danno a disposizione uno come Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che ha azzannato la Serie A e l’Europa con la maglia dell’Atalanta e che ora è più che pronto al salto in una big, dimensione a cui l’Atalanta si è comunque parecchio avvicinata in questi ultimi anni. I bianconeri dialogano da tempo con il club dei Percassi che non derogano dalla richiesta di 45 milioni per il “Generale”, come lo chiamano i compagni in omaggio alla sua personalità nel guidare il centrocampo e all’abnegazione con cui sa prendersi le responsabilità sia nella gestione del gioco sia nell’assumersi compiti delicati e decisivi come quello di calciare i rigori, sia - aspetto più importante - nell’abilità di inserirsi per cercare la conclusione a rete. L’olandese dell’Atalanta riassume alla perfezione le caratteristiche che la Juventus cerca nella mezzala che dovrà andare a rimpolpare la mediana, senza trascurare il fatto che “Koop” conosce ormai alla perfezione la Serie A e non necessità dunque di tempi lunghi per l’ambientamento come invece può capitare a calciatori provenienti dall’estero. Che, comunque, vengono seguiti con attenzione.