Ufficiale, Tiago Djalò è della Juventus: contratto e cifre

TORINO - "Tiago Djaló è un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore portoghese, classe 2000, arriva in bianconero a titolo definitivo dal LOSC Lille e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 2026". In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero annuncia l'arrivo del 24enne lusitano, che in Italia ha vestito la maglia del Milan.