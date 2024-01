"Leverkusen, Xabi Alonso vuole Kean": voci dalla Germania, ma Atletico in pole

Salvo colpi di scena, Moise Kean si trasferirà in Liga: accontentato dalla Juve, è destinato a indossare la maglia dell'Atletico Madrid fino al termine della stagione. Le vie del mercato, però, sono infinite e dalla Germania va quantomeno registrato un rumors rilanciato da Sky Sport secondo cui il centravanti bianconero sarebbe entrato nel mirino del Bayer Leverkusen, che vorrebbe provare a strapparlo in extremis al club spagnolo per portarlo in Bundesliga alla corte di Xabi Alonso.