Nostalgia Milinkovic, Juve di nuovo in agguato? Offerte per Miretti

Moise Kean è pronto per salutare la Juventus con un arrivederci. Va in prestito all’ Atletico Madrid (previste giovedì le visite mediche in Spagna) sgravando i conti del suo stipendio per questa seconda parte della stagione e offrendo un “bonus” di poco meno di mezzo milione di euro che i colchoneros si sono impegnati a versare nelle casse juventine per il “leasing” della punta, senza riscatto finale. O meglio, potranno eventualmente farlo ma dovendo imbastire una trattativa ex novo a luglio con la Juventus su basi da individuare. Dunque si sta per assottigliare il roster degli attaccanti a disposizione di Allegri : il poker vedrà nella seconda parte della stagione Vlahovic , Yildiz , Milik e Chiesa , con Federico alle prese con il dolore al ginocchio per un edema osseo che potrebbe impedirgli di rispondere presente anche per la gara di sabato con l’Empoli.

Dopo Djalò, si pensa al centrocampo

In ogni caso con ancora venti partite da disputare in caso di partecipazione alla finale di metà maggio di Coppa Italia non è all’ordine del giorno la possibilità di rimpiazzare Moise. Anche in difesa la situazione è di assoluta serenità, a maggior ragione ora che è stato ingaggiato anche Djalò. Diverso invece il quadro per quanto riguarda il centrocampo che a inizio stagione è rimasto orfano di Pogba e Fagioli per via delle squalifiche, rispettivamente per doping e scommesse. In mezzo la Juventus è “corta” a livello numerico, basta un’assenza per infortunio o squalifica e si vive sul filo del rasoio. Non a caso è stato aggregato da un po’ un altro elemento della Next Gen, il giovane Nonge, classe 2005. Del resto non è un mistero che la Juve abbia seriamente pensato a ingaggiare l’esperto inglese Henderson, smanioso di lasciare l’Arabia a costo di rimetterci una mare di soldi, salvo poi lasciare la pista a beneficio dell’Ajax che lo ha ingaggiato. Ma si sa, il mercato è imprevedibile di suo e quello di gennaio ancora di più.