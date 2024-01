Soulé, chiamata dall'Arabia: pronti 30 milioni. Cosa ha detto al Frosinone

Non solo grandi campioni, adesso la Saudi League punta anche i giovani talenti e potenziali campioni: è il caso dell’ Al Ittihad che è pronto a offrire 30 milioni per acquistare Matias Soulé , il 20enne argentino che la Juventus ha girato in “prestito secco” al Frosinone. La notizia è stata diffusa dal giornalista argentino Cesar Merlo e trova riscontri anche negli ambienti bianconeri, sebbene non sarebbero ancora arrivate offerte ufficiali alla Juventus.

Soulé, cosa ha detto al Frosinone

Il primo sondaggio riguarda il giocatore che, nonostante l’ingaggio monstre che gli verrebbe offerto, per ora non sembra intenzionato a chiudere in anticipo la sua avventura al Frosinone e avrebbe già rassicurato in tal senso i dirigenti ciociari. Ma non vanno esclusi rilanci anche se, a soli 20 anni, tutta questa fretta di andare in Arabia magari non c’è.