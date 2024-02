Alcaraz è sbarcato a Torino: “Vamos Juve", inizia l’avventura in bianconero

Alcaraz, le prime parole a Torino

Dopo il videomessaggio inviato ieri ai tifosi bianconeri, Alcaraz si è nuovamente mostrato molto entusiasta per la sua nuova avventura con la Vecchia Signora. "Salve a tutti, sono molto felice di essere qui, molte grazie. Vamos Juve!" sono state le sue prime parole una volta sceso dall'aereo. Quella di domani, per Carlos, sarà la giornata giusta per iniziare ad ambientarsi nel mondo bianconero e conoscere i suoi nuovi compagni di squadra e mister Allegri alla Continassa dopo essere passato per il J Medical.