Samardzic-Juve: mossa Giuntoli per sbloccare l'affare. Su Felipe Anderson...

TORINO - Gli incroci con la Lazio si prospettano come una delle variabili più interessanti del prossimo finale di stagione. Lo saranno in campo sia in ottica campionato sia per il doppio confronto nelle semifinali di Coppa Italia. Ma lo saranno anche nella prospettiva di mercato. Oltre alla questione legata a Mattia Zaccagni, resta infatti in ballo la vicenda legata a Felipe Anderson, l’esterno brasiliano che andrà in scadenza di contratto in giugno e sul cui futuro la dirigenza bianconera lavora da tempo per poterlo portare a Torino a “parametro zero”.