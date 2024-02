Juve, idee e desideri in campo: il 4-3-3 degli obiettivi di mercato

Asse Juve-Lazio e Gudmundsson

In attacco la Juventus non ha molte lacune, vista la presenza di Chiesa, Yildiz, Vlahovic e Milik come sostituto. E con il rientro di Soulé dal prestito, in caso di permanenza il reparto sarebbe molto variegato. Molto dipenderà anche dalle possibili uscite. Il nome che sta rimbalzando di più dalle parti di Torino è quello di Felipe Anderson, che andrà a scadenza di contratto questa estate. Il brasiliano può giocare in tutti i ruoli offensivi, anche da punta come falso nove. In casa Lazio si osserva anche Zaccagni, che però ha il contratto fino al 2025. Di fronte ad un'offerta congrua Lotito potrebbe anche cedere, per evitare di perderlo a zero l'anno successivo. A completare questa rosa dei desideri c'è Gudmundsson: la società ha studiato un piano e le sue doti da rifinitore farebbero comodo a tutti gli allenatori.