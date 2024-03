Mercato Juve, non solo Sudakov: occhi su un altro gioiello, chi è

Juve, occhi su Sikan

Chi vince incontrerà nel turno successivo e definitivo la vincente del match tra Israele e Islanda. E anche per questa eventuale seconda gara dell’Ucraina il radar bianconero punterebbe per la seconda volta gli uomini in maglia gialloblù. Nel mirino del club torinese non c’è soltanto Sudakov, che peraltro è stato blindato dallo Shakhtar con una clausola rescissoria da 100 milioni. Qualora la Juventus dovesse decidere di affondare dovrebbe trattare con la società per strappare un sostanzioso sconto, oltre a cercare di inserire una contropartita tecnica per mitigare i costi. In realtà gli occhi della Vecchia Signora si poggeranno anche su un altro nazionale dell’Ucraina, che non gioca nel ruolo di mezzala offensiva come Sudakov, ma in attacco. Parliamo di Danylo Sikan, 23 anni il prossimo 16 aprile, giocatore rapido in grado di svolgere il ruolo di prima e seconda punta. Il biondino, alto quasi un metro e novanta, grazie a un fisico potente sa farsi rispettare in area rigore dove risulta pericoloso anche nel gioco aereo per via della stazza. Sikan offre pure una buona rapidità nel breve, per cui risulta un bel problema da risolvere per i difensori che lo devono prendere in cura. Anche lui tesserato per lo Shakhtar Donetsk, dunque compagno di squadra di Sudakov, costa decisamente meno: circa 6 milioni di euro.