Juve, ecco il primo colpo mercato con la Champions. Soulé e Miretti…

Intermediari hanno già cucito la trama della trattativa imbastita a febbraio. Il patron biancazzurro ha provato un altro paio di volte a convincere l’esterno offensivo sudamericano a prolungare, ma la sensazione che ha ricavato chi frequenta l’ambiente laziale è che la questione non sia economica. Quindi il problema non sia legato a un eventuale rilancio bensì al progetto. Che, in bianconero, garantirebbe la partecipazione top europea con la Champions, calamita mica secondaria per il palato dei calciatori di classe. E in questo senso Felipe Anderson è assolutamente in linea. In teoria un’operazione semplice visto che il cartellino non costa e servirà solo trovare il punto di caduta con il calciatore, attirato dallo sposare la nuova avventura.