Bremer, la Premier e la clausola che la Juve può disinnescare: come stanno le cose

Si tratta di una richiesta arrivata dagli agenti del calciatore: la Juve ha la possibilità di "rispondere" se dovesse trovarsi di fronte a un'offerta ufficiale. La cifra in questione è sui 65 milioni di euro circa. La Juventus può adeguare il contratto di Bremer a una cifrà già pattuita (più alta non di molto) con il calciatore e il suo entourage, e sarebbe così nelle condizioni di rifiutare la proposta e tenersi il suo giocatore .

Bremer, la Premier e l'operazione Djalò

Nel caso il club decidesse di non procedere verso questa direzione, il brasiliano potrebbe partire di fronte ad una offerta di 65 milioni. Un rischio "calcolato" quella della partenza del brasiliano: Cristiano Giuntoli, Football Director del club, avrebbe già considerato questa eventualità, ragion per cui i bianconeri hanno chiuso nel mercato di gennaio per l'acquisto di Tiago Djalò. Il portoghese è arrivato a Torino reduce da un grave infortunio e in questi mesi sta lavorando per una perfetta riatletizzazione. L'uscita di Bremer potrebbe rappresentare l'opportunità di una plusvalenza importante (circa 30 milioni di euro) a fronte di un innesto a cifre contenute di un centrale di valore come il portoghese.