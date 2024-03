Mitaj-Juve, c'è il prezzo. L'elogio di Sylvinho: "Doveva marcare Kulusevski..."

Mitaj e il 'riferimento' a Kulusevski

E il ct Sylvinho ha citato proprio il terzino sinistro nel mirino della Juventus tra i migliori in campo: «Bisogna essere orgogliosi di una squadra così giovane: i ragazzi non hanno molta esperienza, eppure giocano già a un livello così alto. Prendiamo Mario Mitaj: per me è stato il migliore in campo, in assoluto. Doveva affrontare calciatori che militano in squadre come il Tottenham e il Newcastle: nonostante ciò, ha disputato una grande gara». Il riferimento del tecnico dell’Albania è allo scontro diretto sulla corsia tra Mitaj e un ex juventino, ora agli Spurs, Dejan Kulusevski: un duello in cui lo svedese, che alla Juve ha portato in cassa più di 40 milioni con la cessione al Tottenham, ha confezionato un assist per la rete vincente di Nilsson, ma in cui il terzino della Lokomotiv Mosca ha dimostrato di essere all’altezza dei big.