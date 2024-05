Juve, in bilico uno dei grandi obiettivi mercato? Il Liverpool fa sul serio

In primis, la Premier . Eccolo il campionato dominatore del mercato europeo e non solo che soffia i migliori talenti sparsi in giro per il mondo. Così capita che una squadra di un altro Paese metta gli occhi su un giocatore più o meno emergente, più o meno affermato, partono i titoli a segnalarlo e poi la solita storia: dopo qualche settimana i segugi britannici dall’olfatto non così brillante compensato dal portafoglio formato extralarge si muovono con calma e vanno sulla pista già scovata con argomenti più interessanti.

Koopmeiners in Premier?

E’ quello che per esempio sta succedendo per Teun Koopmeiners, mezzala atalantina che in questa stagione si sta facendo apprezzare non solo per il dinamismo ma anche per la grande confidenza con il gol: in stagione ha facilmente toccato la doppia cifra e non è finita... L’olandese, infatti, dopo essere finito nel mirino della Juventus, è diventato oggetto del desiderio anche di alcuni club della Premier League, che si sa, possono muoversi con una dinamicità differente sul fronte del pagamento rispetto ai club italiani, Vecchia Signora compresa.