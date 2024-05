“Non solo Barcellona, Juve interessata al top player della Real Sociedad"

BARCELLONA (SPAGNA) - Quello di Martín Zubimendi è destinato a diventare uno dei nomi più caldi della sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista spagnolo della Real Sociedad, che fin qui in stagione ha messo a referto quattro reti e un assist in 45 presenze complessive, è finito in cima alla lista dei desideri del Barcellona, alla ricerca di un vice Busquets da quando il classe '88 ha lasciato la Catalogna la scorsa estate. Il suo rappresentante, Iñaki Ibáñez, si è fermato qualche giorno fa negli uffici del club per incontrare Deco, il ds degli azulgrana, ma i colloqui, secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, non avrebbero portato importanti progressi.