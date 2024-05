Un altro talento Next Gen sulle orme di Soulé: il piano mercato della Juve

La Next Gen sogna la Serie B sulle ali di Nikola Sekulov. Il talento originario della Macedonia del Nord ha trovato nelle fila della Juve Under 23 l’habitat giusto per mettere finalmente in mostra tutto il suo potenziale. Dopo il semestre a Cremona in cui aveva trovato pochissimo spazio (appena 18 minuti giocati) l’esterno offensivo classe 2002 a gennaio aveva fatto ritorno alla Continassa. Quello che in apparenza poteva sembrare un passo indietro invece si è rivelato uno step azzecatissimo. Nikola, infatti, dalla Serie C con i bianconeri ha preso la rincorsa giusta per puntare in alto e fare il grande salto nelle categorie più importanti. Il suo rendimento agli ordini della squadra allenata da Max Brambilla, infatti, non è passato inosservato. Tanto che pure un altro Max, ovvero Allegri l’ha convocato più volte in prima squadra, concedendogli pure la chance di esordire in Serie A nella gara contro la Lazio all’Olimpico.