Montero allenatore Juve dopo Allegri: non è stato annunciato perché...

TORINO - In attesa di conoscere chi sarà l'allenatore della Juventus per la stagione 2024-25, la società ha scelto di affidare al tecnico della Primavera Paolo Montero la panchina della Prima Squadra bianconera per le ultime due giornate di campionato. L'ex difensore della società torinese, tornato lo scorso anno per guidare l'Under 19, dirigerà Vlahovic e compagni contro Bologna e Monza al posto di Massimiliano Allegri, esonerato quest'oggi a causa dei plateali sfoghi avuti al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta.