Di Gregorio-Juve, affare in chiusura: i dettagli dell’operazione col Monza

Di Gregorio, l'Mvp per la Juve del futuro

L'"UomoDigre" ha graffiato e lo ha fatto in grande stile per tutta la stagione di Serie A. Da rivelazione lo scorso anno a punto di riferimento nel Monza di Palladino. Ha fatto spesso la differenza e grazie alle sue parate i brianzoli hanno accumulato molti punti in classifica. Pur giocando in una squadra non di prima fascia è riuscito a mettere a segno ben 14 clean sheet, sia per i suoi miracoli sia per il grande lavoro dell'allenatore sulla fase difensiva della squadra. Il classe 1997 ha dimostrato di essere pronto al salto di categoria e dal ritiro di luglio avrà l'occasione di confrontarsi con lo spogliatoio della Juventus. Per imparare e continuare a volare e giocarsi le sue carte già dal primo anno. Poi, in attesa dell'ufficialità, toccherà a Motta decidere.