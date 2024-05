Il nome nuovo da Montecarlo e la pedina per Calafiori: Juve, mercato caldo

Il Bologna ha alzato un muro introno al difensore che, però, “vuole” la Juve e ogni dirigente sa quanto sia difficile navigare contro corrente rispetto ai desideri di un proprio tesserato, così è evidente che si guardi attorno per capire se vi possano essere contropartite tecniche gradite per arrivare alla richiesta di una trentina di milioni.Con un occhio, ovviamente, alla questione ingaggi su cui gli emiliani non vogliono derogare. Gente come Miretti (ma occhio al Monza), così, farebbe al caso di un Bologna che deve anche dare profondità a una rosa chiamata a confrontarsi pure con la Champions.

Discorso diverso, invece, quello che riguarda Joshua Zirkzee, l’attaccante che fino ai primi di luglio è padrone del proprio destino in conseguenza di una clausola da 40 milioni che gli permette dei trattare direttamente con eventuali acquirenti. Da tempo i dirigenti bianconeri sono in contatto con l’olandese e giocano la carta della presenza di Thiago Motta per cercare di controbattere all’offerta economica dell’Arsenal, che è pronto a mettere sul tavolo della trattativa un quadriennale da 6 milioni a stagione più bonus: è il colpo su cui ragiona con comprensibile passione Kia Joorabchian, agente dell’attaccante. Per quanto riguarda il centrocampo, in attesa dell’incontro con la mamma di Rabiot per il rinnovo, per il quale si respira uno spiccato ottimismo, va segnalato come dalla Francia rimbalzi l’interessamento per Maghnes Akliouche, centrocampista 22enne del Monaco.