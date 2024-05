Calafiori, pressing Juve: il nodo Basilea e le contropartite per il Bologna

TORINO - Scatta la prima settimana davvero calda per la Juventus sul fronte mercato. La prima operazione sarà quella per Michele Di Gregorio: in questi giorni ci sarà un vertice tra la dirigenza bianconera e il Monza per definire l’operazione e trovare la giusta formula per portare a Torino il portiere scuola Inter (ai nerazzurri il 10% della rivendita) che si attesterà per una cifra complessiva attorno ai 20 milioni (prestito oneroso più riscatto e bonus). Sistemata la questione numero uno, con uno tra Szczesny e Perin in uscita (andrà via chi ha l’offerta giusta, come è ovvio che sia), il dt Cristiano Giuntoli entrerà nel vivo della trattativa per Riccardo Calafiori. Sabato pomeriggio allo Stadium c’era Giovanni Sartori, il deus ex machina del mercato del Bologna, e la presenza non è passata inosservata: il nome più caldo, sulla strada che da Bologna porta a Torino, è quello proprio di Calafiori.