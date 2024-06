Huijsen, telefono bollente: la Premier, Thiago Motta e la contropartita Juve

Possibile contropartita

Quelle attese dall’Inghilterra, dove ha iniziato a muoversi il Newcastle. I Magpies puntano a ingaggiare due nuovi centrali: in arrivo a parametro zero Kelly dal Bournemouth, mentre la pista Adarabioyo (in scadenza col Fulham) si è complicata a causa dell’inserimento del Chelsea. E così i bianconeri inglesi hanno messo nel mirino Huijsen. Intanto la Juve ragiona anche sul classe 2005 come possibile contropartita. L’Atalanta, infatti, si è informata su di lui e su Soulè come pedine nell’affare Koopmeieners. Stessa cosa fatta da Sartori in occasione dei dialoghi per Calafiori. La partita si preannuncia ancora lunga e con tante possibili soluzioni all’orizzonte. Anche se una certezza è filtrata dal clan Huijsen: il ragazzo ha voglia di giocare e punta a un ruolo da protagonista. Per Dean la Juve resta la priorità, a patto che il nuovo tecnico abbia intenzione di puntarci. Per fare il quinto centrale, meglio andare altrove.