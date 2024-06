Thiago Motta, la Juve e la data dell'annuncio: quando sarà ufficiale

Relax in famiglia per Thiago Motta, che si sta godendo i giorni di riposo con la moglie Angela Lee e le tre figlie, Sophia, Larissa e Beatriz nella casa di Cascais, località costiera del Portogallo, familiare agli italiani perché luogo d’esilio dell’ultimo re, Umberto II. Dopo l’exploit sulla panchina del Bologna, che ha portato in Champions League (e il viaggio in moto da Bologna fino in Portogallo, con tappa a Barcellona), il tecnico italo-brasiliano ha bisogno di staccare la spina e ricaricarsi mentalmente per affrontare la nuova stagione, quella di un ulteriore salto di qualità che lo porterà a guidare la Juventus. Nonostante le vacanze, Thiago Motta resta in contatto quotidiano con il dt della Juventus Cristiano Giuntoli per programmare le mosse di mercato e gli impegni estivi. Per la firma, c’è tempo: difficile che l’ufficialità arrivi già questa settimana, probabilmente bisognerà attendere la prossima.