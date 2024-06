Juve, Giuntoli e l'obiettivo della Ligue 1: 2 assi per l’ala che serve a Motta

TORINO - Il feeling nato l’estate scorsa in occasione della cessione di Denis Zakaria al Monaco per 20 milioni può tornare ancora utile alla Vecchia Signora. In quell’occasione il dt bianconero Cristiano Giuntoli e l’agente Hasan Cetinkaya hanno stretto un ottimo rapporto e - si sa - nel calciomercato avere canali privilegiati può spesso e volentieri fare la differenza all’interno di una trattativa. Occhio quindi al nome di Edon Zhegrova. L’ala destra appare intenzionata a dire addio al Lille e punta al salto in un top club. Per questo qualche settimana fa ha rotto con i suoi rappresentanti storici per affidarsi a uno dei procuratori in ascesa a livello europeo, Cetinkaya appunto. Il manager svedese guarda ora alla Serie A come possibile destinazione del gioiellino kosovaro, il cui prezzo sembra abbordabile per i nostri club: 15 milioni.