Juve, la strategia per tornare a vincere: Giuntoli, Motta re Mida e il mercato

TORINO - Se è vero che i numeri non dicono tutto, è altrettanto vero che raccontano molto. Quelli di Thiago Motta, per esempio, relativi alla sua spettacolare scorsa stagione alla guida del Bologna, sono accomunati da una matrice: l’eccellenza. Del resto se riesci a portare il club rossoblù in Champions League formando una impresa storica devi davvero ottenere risultati strabilianti: anche in assoluto. La classifica dice, per esempio, che la squadra rossoblù per chiudere al quarto posto il campionato ha proposto la terza miglior difesa con 32 gol incassati, uno in più della Juventus e dieci in più dell’Inter, la più brava in assoluto. Per quanto riguarda l’attacco, invece, sesto miglior reparto offensivo con 54 gol realizzati, gli stessi di quelli messi a segno dalla formazione allenata la scorsa stagione da Massimiliano Allegri. Anche le performance offerte in casa al Dall’Ara risultano da primissima fascia con dodici vittorie, cinque pareggi e appena due sconfitte per uno score di 41 punti che la pone al terzo posto in assoluto della graduatoria specifica. Sin qui tutto abbastanza in linea con ciò che ci si può aspettare da una squadra che alla fine delle 38 partite ha visto davanti a sé solo tre squadre: Inter, Milan e Juventus.