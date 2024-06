Perin, una telefonata ti allunga la vita: la Juve ha deciso il futuro

Una telefonata ti allunga la vita recitava uno storico spot televisivo. Nel calciomercato, invece, può regalare svolte improvvise quanto sorprendenti. È il caso di Mattia Perin che sembrava destinato a lasciare la Juventus nelle prossime settimane e invece ora si appresta a restare, nonostante fosse finito nel mirino di quattro società di Serie A, tre delle quali lo cercavano per fare il titolare. Avevano sondato il terreno e pensato al classe 1992 nelle ultime settimane Fiorentina, Monza, Genoa e Atalanta. Tutte destinate ora a dover rivolgere altrove le proprie attenzioni per il ruolo di estremo difensore. Gasperini, invece, l’avrebbe riallenato volentieri come vice Carnesecchi; mentre brianzoli e liguri gli avrebbero affidato i galloni di numero uno visto che Di Gregorio (diretto proprio alla Juve) e Martinez appaiono in partenza.