Motta firma online, Giuntoli a Londra: si accende il mercato Juve

Thiago Motta ha firmato. E presto verrà annunciato. L'accordo che lo lega alla Juventus per i prossimi tre anni è stato siglato in via informatica, ovvero con una firma elettronica sul contratto che lui ha inviato da Cascais in Portogallo. Nei prossimi giorni verrà anche fissata la presentazione ufficiale allo Stadium, per la prima conferenza stampa. In questi giorni, tuttavia, è stato in stretto contatto con Cristiano Giuntoli e non per il suo contratto (sul quale c'era da tempo un'intesa), ma per parlare di mercato. E capire quali giocatori sono necessari per creare la sua Juventus.