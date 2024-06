Greenwood, la Juve c’è: Giuntoli, le mosse e la possibilità di mercato

TORINO - Il mercato estivo della Juventus è pronto ad infiammarsi con Cristiano Giuntoli attivo su più fronti per mettere a disposizione di Thiago Motta una rosa competitiva e di valore. Oltre all'arrivo assicurato di Di Gregorio, ai saluti di Szczesny in direzione Arabia Saudita e all'accelerata con l'Aston Villa per Douglas Luiz in cambio di Iling e McKennie, il ds bianconero valuta sempre più attentamente la pista che porta a Mason Greenwood. L'esterno classe 2001 del Manchester United ha trascorso l'ultima stagione in prestito in Spagna, al Getafe, dove ha messo insieme 36 presenze, segnando 10 gol e servendo 6 assist fra Liga e Coppa del Re.