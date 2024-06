Call of Duty, la pesca e il leone bianco: Douglas Luiz fuori dal campo

I tatuaggi e la filosofia del leone bianco



La mamma è sempre la mamma, soprattutto per chi non può viverla tutti i giorni. È il caso di Douglas Luiz, che per inseguire il suo sogno ha lasciato la sua terra per volare in Inghilterra al Manchester City. Con Pep non è scattata la scintilla, ma questa è un'altra storia. Come Salvatore in "Nuovo Cinema Paradiso" non si è voltato, ma ha portato con sé il ricordo della famiglia. Ha tanti tatuaggi per la madre Maria, parrucchiera di Rio, e poi anche uno importante che ritrae il suo primo gol con il Vasco da Gama. Ora vive da pop-star, più per i look che per i suoi atteggiamenti. All'Aston Villa ha trovato anche l'amore, fidanzandosi con la famosa calciatrice della squadra femminile, Alisha Lehmann.