Douglas Luiz-Juve, quando si chiude: il nodo McKennie e cosa chiede Iling

Mancano gli ultimi dettagli, tutt’altro che secondari. Essendo una trattativa, come scritto, complessa e impostata su più tavoli, ci sono degli incastri ancora da trovare. Non sembra un problema insormontabile la volontà di Samuel Iling Junior di avere garanzie tecniche da parte dell’Aston Villa e del suo allenatore, Unai Emery : il nazionale Under 21 inglese è reduce da una stagione a corrente alternata, durante la quale Massimiliano Allegri non sempre gli ha dato fiducia, pur riuscendo a ritagliargli spazio nella fase finale dell’annata.

Iling Jr dunque vorrebbe tornare in Inghilterra, ma con la promessa di avere un minutaggio adeguato. Però non si tratta dell’unico punto da mettere a fuoco e sistemare per fare in modo che la trattativa per Douglas Luiz alla Juventus possa andare in porto. Serve convincere Weston McKennie: non tanto sulla scelta tecnica, dato che l’Aston Villa sarebbe una destinazione gradita al texano, quanto piuttosto sulla questione economica.