Soulé, ti vogliono tutti: il prezzo Juve e l’opinione di Thiago Motta

Gol, giocate e una crescita esponenziale: se la stagione di Matias Soulé con la maglia del Frosinone è stata una certezza, il suo futuro invece è pieno di dubbi. Non tanto perché la Juve non creda nelle sue qualità, anzi. Ma più perché la sua crescita dal punto di vista economico potrebbe riempire le casse bianconere e permettere a Giuntoli di andare a sferrare l'attacco decisivo per Koopmeiners dell'Atalanta. La situazione è concentrata sotto questo punto di vista e la valutazione di 40 milioni per il classe 2003 fatta dalla società va proprio in questa direzione. Nonostante l'ottima stagione, Soulé non è riuscito a convincere Scaloni a convocarlo per la Copa America, preferendogli Valentin Carboni, classe 2005 di proprietà dell'Inter e in prestito al Monza nell'ultima stagione. Una vetrina, quella con la Seleccion, che avrebbe potuto accrescere ancor di più lo status di Mati.

Soulé, numeri e certezza Frosinone Nonostante la cocente retrocessione all'ultima giornata, Matias Soulé è stato di gran lunga il migliore del Frosinone. Per prestazioni, per qualità e per gioco espresso. Ha saputo ritagliarsi sin da subito uno spazio importante agli ordini di Di Francesco, il quale ha utilizzato con lui bastone e carota per farlo crescere e dargli responsabilità in campo. Il classe 2003 non si è certo tirato indietro ed è stato la piacevole sorpresa dell'annata appena conclusa in Serie A, la sua prima vera stagione tra i pro dopo qualche spezzone con le Juve negli anni precedenti.

L'argentino ha messo in mostra il suo repertorio segnando, più o meno, in qualsiasi modo: rigori, su punizione contro il Cagliari ma anche, e soprattutto, su azione con il suo mancino velenoso. Frosinone a parte, ha segnato anche un bellissimo gol con l'Argentina U23 da vedere e rivedere in loop. Undici gol e tre assist: numeri impressionanti che non sono bastati alla salvezza dei ciociari, ma hanno impreziosito il valore di mercato del calciatore. Giuntoli per questo ha messo la cifra a 40 milioni per poter ricavare quanto più possibile dalla sua cessione, la Premier League lo segue e monitora la situazione...

