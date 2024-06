Arthur, lo scalo Juve e le possibili offerte: Giuntoli, obiettivo cassa

Arthur, il pensiero di Motta e la Premier

Thiago Motta è da poco l'allenatore ufficiale della Juventus, ma ha le idee chiare sul suo progetto tecnico e tattico con i bianconeri. E non dovrebbe farne parte Arthur. In passato il centrocampista non ha garantito grandi soluzioni con la Vecchia Signora. Giuntoli si è attivato da occidente a oriente per cercare una nuova sistemazione per l'ex Barcellona. E di estimatori ne ha molti soprattutto in Premier League, un campionato in cui non ha mai giocato. Il giocatore piace molto a Lopetegui, che già lo avrebbe voluto ai tempi del Wolverhampton. Ora lo spagnolo sarà il tecnico del West Ham, che sta cercando un calciatore per interpretare quel ruolo. Anche l'interesse dell'Everton è concreto, anche se al momento i Toffees sono impegnati con al rivoluzione societaria e il possibile inserimento dei Friedkin (proprietari della Roma), che potrebbe allungare i tempi del mercato. Intanto Arthur ha la valigia pronta.