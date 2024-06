Juve Women, Beerensteyn al Wolfsburg: Alisha Lehmann al suo posto?

Lineth Beerensteyn è una nuova giocatrice del Wolfsburg. "Un nuovo numero 9 per le Lupe: Benvenuta Lineth!" - così i biancoverdi hanno annunciato sui social il suo arrivo. L'olandese ha lasciato la Juventus Women a parametro zero, dopo che le parti hanno deciso di non rinnovare il contratto, e adesso inizierà una nuova avventura in Germania. Dopo i due secondi posti consecutivi nelle ultime due edizioni della Frauen-Bundesliga, la società ha deciso di rinforzarsi per cercare di vincere il suo ottavo titolo.