Douglas Luiz-Juve: il nodo da sciogliere per la fumata bianca del maxi scambio

La trattativa tra la Juve e l'Aston Villa per portare Douglas Luiz da Birmingham a Torino è in una fase di stallo. I Villans, per ragioni di bilancio, hanno bisogno di cedere entro il 30 giugno pertanto sarà necessario sciogliere prima possibile l'ultimo nodo prima della fumata bianca. Il dt dei bianconeri Cristiano Giuntoli e il collega Monchi lavorano alacremente per far sì che il colpo di mercato possa concludersi quanto prima.