Juve, svolta Douglas Luiz: cosa manca per l’annuncio

Quindi? Cosa manca per arrivare all'annuncio? Il sì di McKennie. Il Villa e il centrocampista americano non hanno ancora trovato un accordo sull'ingaggio e sulle commissioni. Ma la trattativa è serrata e potrebbe arrivare il via libera già nel corso di questa settimana. A quel punto, un medico juventino volerebbe in Brasile per le visite mediche, visto che Douglas è ora impegnato in Copa America.

Intanto, giusto qualche giorno fa, il possibile nuovo colpo di mercato della Juventus ha parlato dal ritiro del Brasile in vista della Copa America, fornendo più di un assist a Thiago Motta. Ecco come vorrà essere utilizzato: “Sono qui per dare il meglio per la nazionale. Ovviamente vorrei essere titolare, ma tra noi centrocampisti è una competizione molto sana. Siamo un centrocampo molto giovane. Tutti sono qui per cercare di dare il meglio, per cercare di aiutare il Brasile - le parole di Douglas Luiz - Nel frattempo sarà il ct Dorival a scegliere. Penso di avere la capacità di giocare molto bene sia come mediano, sia come mezz’ala. Sceglierà lui, io sono qui per aiutare e - se mi verrà concesso - per giocare da titolare, ne sarei felice. Ma se così non fosse, farò il tifo per i miei compagni di squadra e per la nostra nazionale”.