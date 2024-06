Thiago Motta: Per me è no! I quattro giocatori fuori dal progetto Juve

Dopo l'annuncio dell'ufficialità di Thiago Motta sulla panchina della Juventus , l'allenatore ha già iniziato a programmare il futuro con Cristiano Giuntoli . Oltre alle operazioni in entrata, con Douglas Luiz sempre più vicino , l'ex Bologna ha evidenziato la necessità di sfoltire la rosa con i calciatori che non faranno parte del suo progetto tecnico. Tra questi ci sono quattro nomi che hanno avuto un ruolo importante nell'ultimo ciclo della Juventus di Allegri.

Priorità cessioni: Thiago Motta ne fa fuori quattro

Il primo nome nella lista dei partenti è quello di Weston McKennie. Lo statunitense sembrava essere ad un passo dal ritorno in Premier League all'Aston Villa nello scambio con Douglas Luiz, ma è stato tirato fuori dall'operazione per il mancato accordo sulla buonuscita e l'ingaggio. Nonostante questo non rimarrà in bianconero, visto il contratto in scadenza nel 2026 e le richieste elevate per il rinnovo. Per lui potrebbe quindi aprirsi ancora una volta la strada di una soluzione estera.

Un altro calciatore destinato a lasciare la Juve è poi Moise Kean. Anche lui era stato al centro di una trattativa di mercato sfumata all'ultimo, con il mancato passaggio in prestito all'Atletico Madrid a gennaio. Il classe 2000, dopo una stagione da zero gol, è pienamente fuori dal nuovo progetto tecnico bianconero.