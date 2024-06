Juve: Douglas Luiz, ci siamo. Poi Giuntoli passerà alle prossime 2 operazioni...

Anzi a due. Prima McKennie...

Prima dovrà occuparsi di McKennie, che potrebbe pagare caro il suo rifiuto. Detto che circola ancora la leggenda del famigerato pugno di Giuntoli a Jonathan De Guzman che non accettava la cessione, sicuramente Wes non potrà stare a Torino per il suo ultimo anno di contratto, a meno che non abbia intenzione di uscire di scena. Il giocatore resta sul mercato e si capirà nelle prossime settimane dove potrebbe finire.

...poi la trattativa relativa a Koopmeiners

Ma l'occupazione principale di Giuntoli, adesso, diventerà Koopmeiners, il centrocampista dell'Atalanta che per Thiago Motta è indispensabile. L'idea è ancora quella di una formula mista: un tot in contanti e un giocatore. Dovrebbe essere lo spagnolo di origine olandese Dean Huijsen, che piace molto ai bergamaschi. Il problema è la valutazione: per la Juventus dovrebbe valere 30 milioni, la valutazione dei dirigenti atalantini è ovviamente più bassa. La trattativa, però, parte da qui.