McKennie, dal no all’Aston Villa a tesoretto? “L’offerta arrivata alla Juve”

Dopo il mancato trasferimento all'Aston Villa nello scambio per Douglas Luiz, continua a tenere banco in casa Juve il futuro di Weston McKennie . Il centrocampista classe 1998 non ha infatti rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2025 e sembra essere destinato a lasciare Torino già in questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, con quello che sarebbe un clamoroso ritorno negli Stati Uniti per giocare per la prima volta nella sua carriera in Mls .

Juve, nuova offerta per McKennie: può tornare negli Stati Uniti

Secondo quanto riportato dal portale statunitense Pro Soccer Wire, il Cincinnati FC avrebbe presentato un'offerta da 15 milioni di euro alla Juventus per il cartellino di Weston McKennie. Una cifra non troppo lontana dalla valutazione fatta dall'Aston Villa nello scambio per Douglas Luiz e che potrebbe anche accontentare Cristiano Giuntoli. Sembra inoltre che il Cincinnati non sia l'unica squadra della Mls interessata a riportare negli Stati Uniti Mckennie, con nuove proposte che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Futuro McKennie, decisiva la volontà del calciatore

A decidere l'esito della trattativa con il Cincinnati FC sarà con tutta probabilità lo stesso Weston McKennie piuttosto che la Juventus. Bisognerà infatti capire se il centrocampista deciderà di tornare negli Stati Uniti già a 26 anni, per quella che sarebbe una scelta di vita. Il Cincinnati è al momento secondo in classifica in Mls e pensa che l'aggiunta del calciatore bianconero potrebbe essere decisiva per provare a conquistare il titolo. Per McKennie sarebbe inoltre l'occasione di fare il suo debutto nel campionato statunitense visto che era cresciuto nelle giovanili del Dallas FC, ma si era trasferito in Europa allo Shalke 04 prima di esordire da professionista.