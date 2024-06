Juve, dopo Kaio Jorge nuova cessione: Felix Correia in Portogallo, i dettagli

Nuova cessione in casa Juventus , Dopo Kaio Jorge, è arrivata anche quella di Felix Correia . L'esterno portoghese, infatti, è stato ceduto al Gil Vicente , squadra in cui quest'anno è stato in prestito e dove ha fatto molto bene con cinque gol e quattro assist in 30 partite disputate. I bianconeri, però, hanno deciso di salutare l'esterno, arrivato nel 2020 dal Manchester City con tantissime aspettative ma che inn Italia ha faticato a mettersi in mostra.

Felix Correia, i dettagli della cessione

Il club portoghese ha deciso di puntare su Felix Correia dopo l'ottima stagione e ha investito un milione e mezzo oltre al 25% sulla futura rivendita per i bianconero. L'accordo è stato trovato su questa base anche se manca ancora l'ufficialità, la trattativa può dirsi chiusa in questo senso. In Italia il portoghese non è mai riuscito ad avere continuità anche se nella prima stagione alla Juve non ha fatto male, anzi. Con l'U23, infatti, ha giocato ben 30 gare tra campionato e Coppa Italia con un bottino davvero niente male: 8 gol (7 in Serie C) e 6 gli assist, uno dei giocatori più impiegati da Lamberto Zauli in panchina.

L'esordio in Serie A sembrava poter essere il preludio a un percorso importante ma i prestiti delle stagioni successive non hanno portato gli effetti sperati. È andato al Parma in Serie B ma ha totalizzato un minutaggio ridotto e la stagione seguente al Maritimo sempre in Portogallo è riuscito a far qualcosa di più senza però guadagnarsi la fiducia del club. Al Gil Vicente ha trovato la continuità che gli è mancata e ha ricambiato la fiducia nei suoi confronti con prestazioni importanti, gol e giocate. Per questo la società portoghese ha deciso di trattenerlo e fare un investimento per il classe 2001.