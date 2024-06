Juve, il terzino che non ti aspetti: il ritorno di fiamma e la mossa mercato

Idea Emil Holm per la Juventus. Il club bianconero, infatti, avrebbe effettuato un primo sondaggio per il calciatore svedese, rientrato allo Spezia dopo la stagione in prestito all'Atalanta. L'esterno, seguito da diversi club, è valutato sui 12 milioni di euro ed è finito nel mirino anche della Vecchia Signora. Cristiano Giuntoli avrebbe già chiesto informazioni ai liguri e potrebbe chiudere l'affare in 'collaborazione' con il Genoa. La Juve potrebbe ingaggiare Holm per girarlo subito in prestito ai rossoblù per offrire al giocatore un'ulteriore esperienza prima di entrare 'ufficialmente' nella progetto bianconero del futuro.