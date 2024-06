Weah, la richiesta di Motta a Giuntoli è ben precisa: sorpresa Juve

Weah, il nuovo ruolo in Nazionale

L’altra notte, nel match d’esordio della Nazionale degli Stati Uniti nella Coppa America di casa, vinto per 2-0 contro la Bolivia, Weah si è fatto notare nel 4-3-3 disegnato dal commissario tecnico Berhalter, disimpegnandosi egregiamente come attaccante esterno di destra. Tenuto conto della disciplina tattica del ragazzo, oltre che della sua attitudine a imparare velocemente ciò che gli si chiede in campo, è abbastanza naturale immaginarasi unTim pronto all’uso per mettere in pratica gli ordini di Thiago Motta, con e senza palla. E così il report per Thiago Motta dopo questa gara in Coppa America dell’americano è stato più che positivo. Prossima sfida della squadra a stelle e strisce che finirà nel radar dello staff tecnico di Thiago sarà venerdì a mezzanotte, quando Weah e pure McKennie, finito fuori dal progetto bianconero, a maggior ragione dopo la linea tenuta in occasione del maxi scambio con l’Aston Villa, cercheranno la seconda vittoria in due partite contro il Panama, per mettere il girone in discesa e spianarsi la strada verso i quarti di finale della rassegna.