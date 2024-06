Thuram ha scelto la Juve: chi sono le possibili contropartite per il Nizza

TORINO - Uno in campo al Westfalen Stadium, l’altro a guardarlo dal ritiro di Clairefontaine, entrambi con la divisa della Francia: quella da gioco dei bleus per il primo, quella da riposo dei bleuets, la Under 23 che giocherà all’Olimpiade, per il secondo. È il filo tessuto di fibre bianche, rosse e blu che ieri univa Adrien Rabiot, in campo in Francia-Polonia, e Khephren Thuram, impegnato invece a prepararsi per i Giochi di Parigi agli ordini di Thierry Henry. I due centrocampisti però oggi sono legati anche da un filo bianconero, che potrebbe spezzarsi a breve, ma pure portarli a vestire la stessa divisa anche nella Juve.