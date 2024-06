Huijsen, la novità mercato dalla Francia: spunta il Psg! Ma quel prezzo…

Juve, il Psg piomba su Huijsen: la situazione

Secondo il quotiando francese, l'idea del Psg sarebbe quella di presentare un'offerta sui 20 milioni di euro alla Juventus per portare Deun Huijsen in Ligue 1. Il classe 2005 è finito nel mirino di Luis Enrique per la sua grande capacità di impostare il gioco da dietro, caratteristica fondamentale per l'allenatore spagnolo. La valutazione del calciatore è però lontana da quella della Juventus, che vorrebbe ricavare almeno 30 milioni di euro dalla sua cessione. Per il Psg inoltre Huijsen non è in questo momento una priorità, visto che il club è concentrato sull'acquisto di Leny Yoro dal Lille. L'alternativa è invece Lutsharel Geertruida del Feyenoord.