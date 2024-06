Douglas Luiz alla Juve: è il giorno delle visite mediche a Las Vegas

LAS VEGAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Attualmente negli Stati Uniti per disputare la Coppa America con il suo Brasile (è rimasto in panchina nel match d'esordio contro la Costa Rica terminato 0-0), Douglas Luiz nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di definire il suo passaggio dall'Aston Villa alla Juve. Mentre Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea, i due bianconeri inseriti come contropartite nella trattativa, hanno già svolto i controlli a Birmingham, uno dei medici della Vecchia Signora è volato a Las Vegas per accertarsi dell'integrità del calciatore classe '98, dopodiché i due club formalizzeranno l’operazione, che prevede il passaggio di Douglas Luiz in bianconero in cambio di Iling e Barrenechea (sull’eventuale cessione dei quali la Juve avrà diritto al 10%) più 22 milioni ed eventuali 8 di bonus. Ventidue milioni che potranno diminuire in base al rendimento di Barrenechea.