Thuram alla Juve, blitz Giuntoli: quando si chiude. Il caso Rabiot

Fiorentina, finalmente Kean

Il giocatore era stato già cercato a gennaio dal club viola quando il mercato aveva però preso una piega imprevista per il bianconero e la Fiorentina aveva virato su Belotti, tornato alla Roma dopo il prestito a Firenze e ora acquistato dal Como. Il neo tecnico viola Palladino stima moltissimo Kean e lo aspetta a braccia aperte visto che anche lui a gennaio avrebbe voluto portarlo al Monza. Fatta per l'attaccante, la Fiorentina proverà ad accontentare Palladino portando anche un nuovo portiere. L'Europeo in corso ha acceso nel club viola l'idea Strakosha, che con le sue parate nell'Albania, pur eliminata, ha neutralizzato i gol di Frattesi e Scamacca contro l'Italia, oltre ad aver limitato il passivo con la Spagna. L'ostacolo è però l'agente: Strakosha, che tornerebbe volentieri in Italia non trovando spazio al Brentford, appartiene alla stessa agenzia del viola Terracciano che non vuole metterli in competizione in un ruolo così delicato. La ricerca dunque continua. Intanto alla Fiorentina ha bussato il Marsiglia per Castrovilli.