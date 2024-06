Huijsen non è più un dilemma: la Juve ha deciso quale sarà il suo futuro

L’addio di Dean Huijsen alla Juventus pare un film già scritto. Nonostante la stima del club per il giocatore, e viceversa. I bianconeri, d’altronde, hanno necessità di far cassa per finanziare i prossimi colpi in entrata, e il reparto dei difensori centrali è uno dei più riforniti tra quelli a disposizione di Thiago Motta . Il classe 2005, a sua volta, vorrebbe sposare un progetto che gli permetta di impennare il minutaggio in campo, prospettiva che non è certo di avere a Torino . Due più due, così, si avvia a fare quattro.

Sirene dalla Francia...

L’impiego assiduo, nella testa dell’olandese di Spagna e di suo papà Donny, non deve però andare a scapito del contesto, motivo per cui la famiglia Huijsen guarda soprattutto a società che abbiano in tasca un biglietto per l’Europa. E, possibilmente, per la Champions League. Negli ultimi giorni ha mosso qualche passo nella sua direzione il Psg, per esempio, alla ricerca di un giovane di prospettiva per ringiovanire il reparto senza perdere di qualità. I profili ritenuti adatti da Luis Enrique, in particolare, sarebbero due: Leny Yoro del Lille, a sua volta un classe 2005, e lo stesso Huijsen. Che ai parigini, di fronte alle mirabolanti richieste per il francese, assicurerebbe un discreto risparmio sul cartellino.