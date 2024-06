Juve, c’è una Next Gen in uscita: altri milioni da reinvestire

Irrompe il Venezia nella corsa a Tommaso Barbieri. Il terzino classe 2002 è pronto al salto in Serie A e i lagunari hanno messo la freccia per accaparrarselo. Nei mesi scorsi lo aveva seguito a lungo il Bologna come possibile contropartita per Riccardo Calafiori, ma il boom del centrale a Euro 2024 ha portato gli emiliani a cambiare strategia: solo cash per il proprio gioiello, la cui valutazione è schizzata a 50 milioni. Tanti, forse troppi per la Vecchia Signora che guarda altrove. E così, dopo i sondaggi del Como, per il terzino destro reduce da un’ottima annata in B nel Pisa si era scaldata la pista Genoa.