Thuram, Juve a tutti i costi: l’ultima contropartita proposta al Nizza

Thuram, la trattativa Juve-Nizza

Juventus e Nizza stanno ragionando intorno a una valutazione complessiva di 18-20 milioni, distanza colmabile - in caso di soluzione unicamente cash - con formule che prevedano bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Ma Giuntoli ha provato a proporre all’omologo Florian Maurice anche dei giocatori per imbastire uno scambio e abbassare l’esborso bianconero. I nomi di Filip Kostic e Arek Milik sono stati accantonati per lo stipendio fuori dai parametri del club francese prima ancora di approfondire una valutazione tecnica, mentre Moise Kean nel frattempo ha imboccato la via di Firenze. E proprio la sua cessione, per altro, fi nanzierà il prossimo colpo in entrata della Juventus: le visite mediche dell’attaccante classe 2000 con la Fiorentina, non a caso, sono in programma già nelle prossime ore. Sul tavolo, allora, resta il nome di Joseph Nonge Boende, classe 2005 di prospettiva, che alla Continassa è stato però giudicato sacrifi cabile. Il Nizza sta rifl ettendo, perché si tratta del prototipo di giovane che un campionato come la Ligue1 può esaltare, aumentandone esponenzialmente il valore in poco tempo e permettendo al club di capitalizzare l’impegno per formarlo.