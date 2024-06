Pastorello svela: "Arthur fuori dai piani della Juve, nella prossima settimana..."

Dopo il prestito alla Fiorentina con cui si è rilanciato, Arthur ha fatto ritorno alla Juventus. Un passaggio che dovrebbe essere ancora solo momentaneo per il centrocampista brasiliano ex Barcellona, soprattutto vedendo le tante mosse di calciomercato del club bianconero in quella zona di campo con Douglas Luiz, Thuram e l'obiettivo Koopmeiners. A confermarlo, nelle ultime ore, ci ha pensato anche l'agente Federico Pastorello in un'intervista concessa ai microfoni di Rai 2.