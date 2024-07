La Juve di Motta con il sistema Giuntoli: poker d'assi per sognare

TORINO - Strano ma vero. Il calciomercato inizia oggi, almeno ufficialmente. Ora tutte le operazioni possono avere il crisma dell’assoluto nel momento in cui vengono annunciate con i contratti depositati che diventano operativi appunto dal primo luglio. La finestra di mercato durerà di fatto due mesi, sino a venerdì 30 agosto . Dopodiché non sarà più possibile acquistare calciatori tesserati anche se di fatto la Serie A vivrà una situazione ibrida per quasi due settimane visto che il campionato prenderà il via il 17 agosto. Sta di fatto che le operazioni di mercato sono cominciate da un bel po’ e in questo senso il lavoro svolto alla Juventus dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli ne è un esempio lampante. Lampante e illuminante per quello che potrà essere la squadra della prossima stagione visto che le trattative già portate a termine sono state tutte molto convincenti.

Juve, addii e arrivi

Sul fronte uscite ecco una ventina di milioni abbondanti incassati grazie alle cessioni di Kaio Jorge al Cruzeiro (7.3 milioni) e Moise Kean alla Fiorentina (13 milioni più bonus). Per quanto riguarda gli acquisti la spesa registra 2 milioni per il portiere del Monza Michele Di Gregorio (a cui ne seguiranno 18 nella prossima stagione a saldare il costo del cartellino) e 50 milioni per Douglas Luiz all’Aston Villa anche se verranno in parte controbilanciati da 22/27 per la cessione di Iling e Barrenechea al club di Birmingham in base ai bonus che si attiveranno con i numeri delle le loro prestazioni (minutaggio, gol, assist etc). Dunque si sta plasmando una squadra dalla qualità superiore rispetto all’anno scorso, soprattutto se le magie di Giuntoli sul mercato proseguiranno. Al momento nel mirino della Juventus ci sono quattro giocatori: Khephren Thuram, che andrà a far coppia con Douglas Luiz nel duo di centrali della mediana (le loro alternative sono Fagioli e Locatelli con la variabile Rabiot), Riccardo Calafiori, che potrebbe far lievitare la capacità di impostazione della retroguardia, l’atalantino Teun Koopmeiners che rappresenterebbe il grimaldello per le incursioni centrali palla al piede nel cuore della trequarti avversaria e un attaccante a destra di qualità che potrebbe essere Sancho anche se ci sono anche altre opzioni all’orizzonte (al momento la casella è occupata da Weah e in alternativa Soulé che verosimilmente sarà ceduto).

